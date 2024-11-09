Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, öğrencilerinin eğitimlerini daha kalıcı ve nitelikli hale getirmek için teorik derslerin yanı sıra sahada birebir uygulamalı eğitimlere ağırlık veriyor.

Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin mesleki yeterliklerini artırarak itfaiyecilik alanında profesyonel bilgi ve deneyim kazanmaları sağlanıyor. Programla ilgi açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, geleceğin profesyonel itfaiyecilerini yetiştirme hedefiyle uygulama kapasitesini sürekli geliştirdiklerini belirtti. Rektör Alma konuşmasında, “Büyük bir istek ve azimle bu mesleği yapmak isteyen öğrencilerimizi daha fazla uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. Yüz yüze ve bire bir verdiğimiz uygulamalı eğitimler sayesinde, öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Sözlerinin sonunda modern ve kaliteli eğitim anlayışıyla öğrencilere daha fazla uygulamaya dayalı bir model sunmayı hedeflediklerini vurgulan Rektör Alma, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.