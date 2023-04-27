Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan sivil polis aracı, çarpışmanın etkisi ile yol kenarındaki sitenin bahçesine uçtu.

Kaza sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi, Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HM 048 plakalı sivil polis aracı Malazgirt Meydanı’ndan Efekent Kapalı Pazaryeri istikametine ilerlediği esnada, 09 AID 672 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yol kenarındaki sitenin bahçe duvarını yıkıp, apartmana çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.