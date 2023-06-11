Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Pazar Şehit Murat Nakiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde söyleşi düzenledi.

TÜSHAD, Pazar Şehit Murat Nakiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde alanında uzman kişileri öğrencilerle buluşturdu. Katılımcılar, lise öğrencilerine tecrübelerini aktararak, geleceğin pilot, kabin, ekibi ve uçak teknisyenlerine başarılı olma ve kariyer planlaması hakkında düşüncelerini aktardı. Okan Ödemiş. İngilizce bilmenin önemini belirterek, “Önümüze baktığımızda çok ciddi iş alımları olacak. Geleceğin sektörü havacılık olacak. Uçak sayıları gün geçtikçe artmaya başlıyor. Belki 5 yıl sonra bu sayı sjs katına çıkacak. Ben havacılık okuyorsam işsiz kalacağım korkusu hiçbirinizde olmaması lazım. Gerçekten geleceğin mesleği olacak. Bana geçmişteki hatamı sorsalar lisede oturduğum zaman İngilizce ile hiç ilgilenmemii olmaktır. İngilizce bu meslekte en öne koyulacak şeylerden birisi. Uçak teknisyeni de olsan. pilot da olsan. kabinde kabin memuru da olsan İngilizcenizi geliştirmeye bakın. Şimdiden bunu yaparsanız zorluk çekmezsiniz. Havacılığa Türkiye şartlarına baktığımızda iyi şartlarda çalışmış oluyorsunuz. İstediğiniz yere uçabilirsiniz. Genel olarak bakıldığında her şey çok iyi oluyor. Mutlu mesut çalışıp hayatını sürdürebileceğiniz meslekler oluyor. İngilizceye şimdiden önem gösterin. Birçok yerden duymuşsunuzdur ama bir tavsiye olarak daha bunu yapın” ifadelerini kullandı.

Program plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.