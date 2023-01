Elazığ’ın merkeze bağlı Zenteriç köyünde yaşayan 86 yaşındaki Raife Erdem paylaştığı videolarla sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Videoları milyonlarca kez izlenip beğeni yağmuruna tutuluyor.

Merkeze bağlı Zenteriç köyünde yaşayan 86 yaşındaki Raife babaanne, son zamanlarda sosyal medya fenomenleri arasına girdi. Elazığ’ın öz şivesini kullanan nadir insanlardan biri olan Raife nine, şu sıra Elazığ’ın fenomeni. Raife nine, tatlı şivesi, görüntüsü ve doğallığıyla kısa sürede Elazığ’ın fenomen babaannesi oldu. Her şey torunu Nazende tarafından bir sosyal medya hesabının açılmasıyla başladı, Raife nine konuştu torunu kayıt etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Elazığlılar özlediği o doğal şiveyi, o eski Elazığ kadınını, Elazığ’ın eski örf ve adetlerini Raife ninede gördü. Raife nine konuştukça, eskileri anlattıkça Elazığlıları tarihte yolculuğa çıkardı. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoları büyük beğeni topladı.

’’11 tane torunum var şimdi de Elazığ’ın hepsi torunum olmuş’’

Videoları beğeni rekoru kıran Raife Erdem, “Zenteriç köyünde doğup orada büyüdüm. Evlendikten sonra Zenteriç köyünden ayrıldım. Babamın evi güzeldi şikayetçi değilim. Herkes benim evimi biliyor. Çok misafirlerim vardı. Eskiden benden şikayetçiydiler, bu ne kadar misafir ağırlıyor derlerdi. Eskiden kimse büyüklerin karşısında konuşmazdı, saygıdan ama şimdi öyle bir şey yok. Hiç anama babama karşı gelmemişim. Babam dua ederdi, kızım rahat ekmekler yiyesin yoksulluk görmeyesiniz Allah darda bırakmasın sizi derdi. Herkese örnek olmuşum. İnşallah gücüm yeter Elazığ’ın babaannesi olayım. Allah Türkiye’mize zeval vermesin daha çok geliştirmeyi nasip etsin inşallah. Takipçilerimi seviyorum. Beni seveni bende çok severim ama vallahi sevmeyeni de severim. 11 tane torunum var şimdi de Elazığ’ın hepsi torunum olmuş. Kurban olayım askerlerimize. Allah işlerini güçlerini rast getirsin” dedi.