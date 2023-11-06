Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki bütün okul kantinleri ve öğretmen evinde İsrail ürünlerinin satışını durdurdu.

İsrail’in Gazze’de çocuk, kadın demeden yaptığı soykırıma tepkiler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde tepkiler çığ gibi büyüyor. Ülke genelinde İsrail ve destekçilerinin ürettikleri mallarına başlatılan boykot çağrılarına Şanlıurfa’nın Siverek’te ilçe belediyesinden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "İlçe genelinde tüm okullarımızda İsrail mallarının satışını durduruyoruz” denildi

Bu karar sonrası, yüzlerce kişi sosyal medya hesaplarından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paylaşımını tekrar paylaşarak destek verdi. Bu karar vatandaşlar tarafından da taktir topladı.