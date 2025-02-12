Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kısa süre önce mahalle statüsü kazanan Güzelşehir Mahallesi’nde, muhtarlık seçimleri için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Yerel seçimleri aratmayan bir atmosferde süren seçim çalışmalarında 20’den fazla aday, mahalle sakinlerinin desteğini kazanmak için yoğun çaba harcıyor.

Fırat Mahallesi’nden ayrılarak Güzelşehir adıyla mahalle statüsü kazanan bölgede, muhtar adayları çeşitli propaganda yöntemleriyle seçmenlere ulaşmaya çalışıyor. Geceleri mahalle sakinlerine çiğ köfte, tatlı ve çeşitli ikramlar sunan adaylar, gündüzleri ise kapı kapı dolaşarak projelerini anlatıyor.

Muhtar adaylarından Ahmet Parlak, seçim sürecinin demokratik bir ortamda geçtiğini belirterek tüm rakiplerine başarılar diledi. Seçim çalışmalarına ilişkin konuşan Parlak, "Bu gece mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek projelerimizi anlatmak için çiğ köfte etkinliği düzenledik. Davetimize icabet eden tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, birlik içinde mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek. Tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum, kazanan Güzelşehir Mahallesi olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çakmak ise seçim heyecanının kendilerini de sardığını belirterek, "Mahalleli olarak biz de çok heyecanlıyız. Layık olan kazansın. Kim mahallemizin sorunlarını çözmek için resmi dairelerde etkili olursa, biz de ona destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.