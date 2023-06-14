Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son bir haftada operasyonlarını arttıran narkotik ekipleri, çok miktarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirirken uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen paraya da el koydu. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, uyuşturucu madde imal ve ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.