Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gelen ihbarlar ve yapılan istihbarat çalışmaları üzerine tespit ettiği uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. İlçenin Şair İbrahim Rafet Mahallesi’nde tespit edilen bir adres ve bir minibüse yapılan eşzamanlı operasyonda 80 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden A.A. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yapılan asayiş uygulamalarında da 3 tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.