Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu maddesi ve silah yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, 1 kilo 113 gram toz esrar, 110 gram Metamfetamin uyuşturucu 138 gram eroin ile birlikte bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan ve torbacı olarak tanımlanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.