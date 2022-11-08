Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesi işbirliği ile “Türkiye Kültür ve Tarih Bilinci Sempozyumu” düzenlendi.

Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesi işbirliği ile “Türkiye Kültür ve Tarih Bilinci Sempozyumu” düzenlendi.

İlçenin Ayvanat mahallesinde bulunan Siverek Kültür Merkezi’nde saat 9.30’da başlayan sempozyuma İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, çok sayıda öğretmen ve öğrencinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Sezgin, çok sayıda akademisyen ve bilim adamının uzaktan görüntülü sistem ile sempozyuma katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Türkiye Kültür ve Tarih Bilinci Sempozyumumun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılım sağlayan tüm akademisyenlere ve emeği geçen katılımcılara teşekkür etti.

İlçede eğitim gören 9 lise öğrencisinin de bildiri sunduğu sempozyum katılımcılara plaket taktimi yapılmasıyla sona erdi.