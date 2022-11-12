Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 20’inci kilometresine meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan M.B. (75) idaresindeki 01 BRF 07 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte N.B. (60), M.S. (86), E.K.(55) ve P.B. (71) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır istikametindeki karayolu bir süre trafiğe kapandı. Aracın karayolundan çekilmesiyle, karayolu tekrardan trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.