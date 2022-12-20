Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Temelli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Kazada sürücü Mehmet Temelli ile Azize Temelli (30), Yusuf Temelli (18), Mehmet Fatih Temelli (4), Nazlı Temelli (2) ve Barış Temelli (5) yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Temelli’nin (37) kullandığı 63 VL 916 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir karayolu 15. kilometresinde takla atarak taşlık alana devrildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

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