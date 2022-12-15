Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokak hayvanlarının sıcak bir ortamda kışı geçirmeleri için hayvanseverler elleri sıvadı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokak hayvanlarının sıcak bir ortamda kışı geçirmeleri için hayvanseverler elleri sıvadı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayvanları ve çevreyi korumak amacıyla kurulan Siverek HAY-ÇEVDER Siverek Belediyesi ve Milli Eğitim işbirliğiyle sokak hayvanları için yaptırılan kulübeler şehrin muhtelif yerlerine bıraktı.

Halit Gülpınar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından, okul atölyesinde yapılan kulübeler, Belediye ve dernek gönüllülerine teslim edildi. Daha önce tespit edilen yer ve bölgelere bırakılan kulübelerin içine hayvanların karınlarını doyurmaları için su ve yem bırakıldı.

Gönüllüler tarafından düzenli olarak yem ve su bırakılacak olan kulübelerin sayısının artırılması amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.