Siverek ilçe Nüfus Müdürlüğünde 2022 yılı içerisinde 104 bin 570 kişiye işlem yapıldı.

Siverek ilçe Nüfus Müdürlüğünde 2022 yılı içerisinde 104 bin 570 kişiye işlem yapıldı.

Şanlıurfa’nın en büyük ve gelişen ilçelerinden biri olan ve yıllardır il olma mücadelesi veren Siverek, nüfus müdürlüğünden yapılan işlemlerle bir rekor kırdı. Birçok ili geride bırakan ve 104 bin 570 kişiye işlem yapılan müdürlük, vatandaşlardan da tam not aldı.

43 bin 395 kişi kimlik yeniledi

Yapılan işlemler arasında en yüksek sayı yeni kimlik kartlarının yenilenmesi oldu, bunu takip eden sayı 19 bin 134 sayı ile adres beyanı olurken, 10 bin 394 kişide sürücü belgesi alma ve yenileme işlemi yaptı.

7 bin 12 pasaport işlemi yapıldı

2023 yılında zamlı tarifeden pasaport almak istemeyen vatandaşlar, 2022 yılında rekor pasaport başvurusunda bulundu. Özelikle komşu ülkelerde telefonların ucuz olması ve pasaportla giriş çıkışların yapılmasını fırsat bilen 7 bin 12 vatandaş pasaport işlemi yaptı.

2022 yılında bin 976 kişi evlenirken, 178 kişi boşandı

İlçe Nüfus Müdürlüğünde 2022 yılında 1976 kişinin evlenme işlemleri yapılırken, 178 kişinin de boşanma işlemleri yapıldı. Geride bıraktığımız yılda 5 bin 914 yeni doğan bebeğin kimlik işlemleri yapıldı. Toplamda ise 104 bin 570 kişinin işlemlerinin yapıldı.