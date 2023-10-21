Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek ilçesinin 3 farklı bölgesinde başlatılan park çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sosyal donatıları tamamlanan parklar, çim çalışmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

“Daha Yeşil Bir Şanlıurfa” sloganıyla kent genelinde yeşil alan oranını arttıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de park çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Siverek ilçesinin 3 farklı bölgesinde başlatılan park çalışması devam ediyor. İçerisinde oyun alanları, yürüyüş alanları, kamelyalar ve oturma gruplarının yer aldığı parklarda ağaçlandırma çalışması yapılıyor. 140 dönüm alan üzerinde oluşturulan Vadi Park’taki çalışmalar son aşamaya geldi. İlçede yapımı devam eden parklar, yapılacak olan çim çalışmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede park yapım çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.