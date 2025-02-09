Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Saraykent Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FY 6290 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.