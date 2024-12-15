Siverek’te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yola aniden çıkan ata çarptı. Kazada at telef olurken araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Siverek-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, kara yolunda seyir halindeyken aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle at telef olurken, otomobilde ciddi maddi hasar oluştu.
Kazada araç sürücüsü hafif yaralanarak kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha