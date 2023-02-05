Olay sonrası polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edilirken, demir hurdaların altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Şiddetli rüzgar Büyükçekmece ve Silivri’de de etkisini gösterdi

Şiddetli rüzgar Büyükçekmece ve Silivri’de de etkisini gösterdi

Olay akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan yeni Oto Galericiler Sitesi’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Oto Galericiler Sitesi’de bulunan 2 blokun çatıları ağırlığa dayamayarak çöktü. Meydana gelen olayda ölü veya yaralı olmazken, satış için hazır bulunan 44 araçta maddi hasar meydana geldi.

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