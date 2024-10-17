Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, olaya müdahaleye giden polis ekibine ateş açıldı.

Olay, ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere ve iddialara göre, Mesut K. adlı madde bağımlısı gencin, ailesi ve komşularıyla kavga ederek çevreye zarar vermesi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Olayın yaşandığı sokağa gelen polis ekiplerini gören Mesut K., elinde bulunan tabancayla polis ekiplerine ateş açtı. Saldırıda şans eseri polislerden yaralanan olmadı ancak silahtan çıkan mermiler polis aracının tekerleğine isabet etti.

Saldırı sonrası bir eve girip saklanan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.