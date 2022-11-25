Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan öksüz ve yetim kız çocukları evlerinde ziyaret edilerek, saç bakımları yapılıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan öksüz ve yetim kız çocukları evlerinde ziyaret edilerek, saç bakımları yapılıyor.

Siverek Kaymakamlığına bağlı Şirinkuyu Aile Destek Merkezi tarafından yapılan projeyle; ilçede yaşayan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin kız çocuklarına kuaför ve saç bakım hizmeti verilmeye başlandı. Merkez tarafından tespit edilen kız çocukları evlerinde ziyaret edilerek, kendilerine çeşitli hediyeler veriliyor. Sonrasındaysa Aile Destek Merkezinde kuaförlük kursu gören kursiyerler tarafından kız çocuklarına kuaför ve saç bakım hizmeti veriliyor.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Şirinkuyu Aile Destek Merkezi Sorumlusu Ayşe Duman, "Merkezimiz tarafından dezavantajlı çocuklarımıza yönelik bir çalışma çerçevesinde bugün kız çocuklarımıza kuaförlük ve saç bakım hizmeti vermeye başladık. Bu çalışmamızı öğretmen arkadaşlarımız ve kursiyerlerimiz ile birlikte yapıyoruz. Burada daha önce hiç profesyonel şekilde kuaför yüzü görmemiş çocuklarımıza bir nebze de olsa bu ortamı yaşatmak ve çok olumlu dönüşler alamaya başladık. Bu çalışmamız devam edecektir” dedi.

Saçlarını kestirerek bakımını yaptıran Mekke Başak (10), çok mutlu olduğunu söyleyerek bu çalışmayı yapanlara teşekkür etti.