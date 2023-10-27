Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 600 öğrenci, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırladı.

Siverek Şehit Ali Öztürk Lisesinde 600 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2 günlük çalışma ile koreografi çalışması yaptı. Bedenleri ile 100 yazan öğrenciler, daha sonra Türk bayrağı açarak hep bir ağızdan "Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Okul müdürü Şeyhmus Yeniköy, ”Bugün öğretmen ve 600 öğrencimizle birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde koreografi çalışması yaptık. Cumhuriyette yaşadığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin daha nice yüzyıllar yaşaması temennisinde bulunuyorum. Cumhuriyeti kurup bu günleri bize yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız ve yaşasın Cumhuriyet diyoruz” dedi.

Öğrencilerden Gülizar Özdemir, ”Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılına özel güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bizler Cumhuriyetimiz için ayaktayız, onun için buradayız. Cumhuriyette yaşamak çok güzel bir duygudur. Cumhuriyetimiz 100 yıldır var ve iyi ki var. Çükü Cumhuriyet olmasaydı özelikle biz kadınlar belki de şimdi burada okuyamazdık” şeklinde konuştu.

Şehit Ali Öztürk Lisesi öğrencilerinden Delila Özaslan da, ”Yüzyıl önce atalarımız bizim için savaşarak Cumhuriyeti armağan etmişti, onlara minnettarız. Çünkü Cumhuriyet olmasaydı belki şimdi burada okuma fırsatı bulamayabilirdik. Eskiden kadınlara doğru dürüst değer verilmezdi ama Cumhuriyet sayesinde tüm haklara sahibiz, iyi ki Cumhuriyet var” diye konuştu.