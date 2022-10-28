Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla ilçenin Halit Gülpınar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından bir kutlama düzenlendi. Bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşından sonra, öğrenciler Cumhuriyetin önemini anlatan şiirleri seslendirirken, kutlamada Cumhuriyetin ilanına giden süreçte yaşananlar, kahramanlık hikâyeleri okundu.

Etkinlik okul müzik korosu tarafından okunan Cumhuriyet ezgileriyle son buldu.