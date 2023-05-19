Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlayan öğrenciler, dev Türk bayrağıyla şehir turu attı.

Siverek ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni, çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, dev Türk bayrağıyla yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir turu attı. Siverek Kapalı Spor Salonu’nda devam eden kutlamalarda Halk Eğitim Merkezi’nin jimnastik, halk oyunları ve birçok alandaki kursiyerleri gösteriler sundu. Program yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.