Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, öğrenci servisinin de içinde bulunduğu ve toplam 3 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, öğrenci servisinin de içinde bulunduğu ve toplam 3 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şehit Ömer Halisdemir Lisesi öğrencilerini taşıyan Hacı Y. İdaresindeki 63 S6051 plakalı öğrenci servisi, Yılmaz K. hakimiyetindeki 63 EN 781 plakalı kamyonet ve Sabri A. idaresindeki 33 NPZ 23 plakalı kamyonetle çarpıştı. Zincirleme kaza sonucu, araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.