Siverek Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Siverek Kaymakamlığı’nın yılbaşında silah sıkmaya karşı başlattığı farkındalık kampanyasına destek olmak amacıyla okul bahçesinde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Musa Aydemir ve kurum amirleriyle birlikte hep bir ağızdan ’Yılbaşında Silah Sıkmaya Hayır’ diye bağıran öğrenciler, büyüklerin yılbaşını silah sıkmayla kutlamamasını istedi. Daha sonra pasta kesilerek, öğrenci ve katılımcılara dağıtıldı.

Aralık ayı boyunca da öğrenciler, ilçede kurulacak stantlarda ateşli silahların zararlarına dikkat çekmek ve vatandaşlara bu konuda farkındalık kazandırmak için etkinlikler düzenleyecek. Öğrenciler, stantta dağıtılacak bilgilendirici broşürlerle, silah kullanımının tehlikelerine ve muhtemel sonuçlarına dikkat çekecek. "Yılbaşında silah sıkmaya hayır" sloganıyla, yılbaşı gecesi silah sıkılmamasının engellenmesi için vatandaşlardan destek talep edilecek.

Siverek Kaymakamlığı’nın yürüttüğü kampanya, halk arasında silah kullanımının önlenmesine yönelik önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.