Jandarma, kaza yapan sürücüyü gözaltına alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mustafa Çiftçi’nin (55) idaresindeki 27 RR 023 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Siverek Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Mustafa Yıldırım’a (22) çaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme talihsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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