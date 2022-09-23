Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tonlarca kayanın altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tonlarca kayanın altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Bozkuyu (Bozıq) Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 12 yaşında ki Mehmet Sinan Yaygın, köyün çevresinde koyunları otlattığı sırada, tarlayı çevreleyen taşların üzerinde oynamaya başladı. Talihsiz çocuk, tanlarca ağırlıkta ki taşın yerinden oynaması sonucu yere düştü, yerinden oynayan kaya da çocuğun üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılan çocuk, Siverek devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.