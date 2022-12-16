Siverek Belediyesi halk sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde üretim izni olmayan 3 ton pekmeze el koydu.

Siverek Belediyesi halk sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde üretim izni olmayan 3 ton pekmeze el koydu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, içeriği şüpheli pekmezin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Siverek Şehirlerarası Otobüs Terminaline giden Zabıta ekipleri, yaklaşık 3 ton pekmeze el koydu. Denetim ekibinin ilk incelemesinde ürünün gıda üretim izin belgesi ve işletme kaydının olmadığı tespit edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince içeriği belirsiz, kaçak ve sahte olduğu belirlenen pekmezler imha edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, gıda terörü ile mücadeleye devam ettiklerini belirterek, insan sağlığını tehdit eden hiç bir duruma izin vermeyeceklerini kaydederek "Müdürlüğümüze gelen ihbarda ilçemiz dışından şehirlerarası otogara gelen ve piyasaya Siverek yöresel şire pekmezi olarak sürülecek ürünün içeriğinin şüpheli olduğu belirtildi. Bizde bu ihbar üzerine ekiplerimizi hızlıca söz konusu bölgeye yönlendirdik. Denetim ekiplerimizce yapılan ilk incelemede ürünle ilgili gıda üretim izin belgesi ve işletme kaydının olmadığı tespit edildi. Merdiven altı üretim olduğu anlaşılan içeriği şüpheli 3 ton sahte pekmeze el koyup imha ettik. Gıda terörüyle mücadelemiz devam edecek. Vatandaşlarımızın içeriği şüpheli olan ürünleri Alo 174 Gıda Hattı veya müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.