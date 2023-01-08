Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaçak angut kuşu avcılığı yapan 3 kişiye 47 bin 877 TL para cezası verildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaçak angut kuşu avcılığı yapan 3 kişiye 47 bin 877 TL para cezası verildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyçeri Mahallesi Saadettin Sokak’ta kaçak kara avcılığı ihbarının alınması üzerine operasyon yaptı. Yapılan baskında B.G., F.Y. ve S.T. isimli 3 kaçak avcı suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte ruhsatlı, takozsuz av tüfekleri ile 9 adet canlı, 9 adet cansız olmak üzere toplam 18 adet angut kuşu ele geçirildi.

Jandarma tarafından ele geçirilen kuşlar Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak kara avcılığı yapan 3 kişiye toplamda 47 bin 877 TL para cezası uygulandı.