Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ve operasyonlar sonucu 3 kilo kubar esrar, 42 adet uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu etkisini artıran sıvı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 31 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 4 adet flash bellek, 20 bin 650 TL suç geliri ve 1 adet çalıntı motosikletin ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlar sonucu bir kişi de gözaltına alındı.