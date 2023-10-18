Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı aivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Şeyh Abdulkadir Geylani Camisinde toplanan sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti. Dua esnasında sık sık "Hamas’a selam, kıyama devam, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" sloganları atan kalabalık, gece geç saatlere kadar cami avlusundan ayrılmadı.

Selaların okunduğu camide birçok vatandaş, sabaha namazına kadar camide kalarak Filistinli mazlumlar için dua etti.