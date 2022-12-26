Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şahsı, çaldıkları hayvanlarla birlikte yakaladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şahsı, çaldıkları hayvanlarla birlikte yakaladı.

Alınan bilgilere göre Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde M.İ. ye ait 51 küçükbaş hayvan çalındı. Durum Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kısa sürede olayın M.E. ve S.A. isimli şüphelilerce gerçekleştirildiği tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin çalıntı hayvanları bir kamyonetle Diyarbakır’ın Çınar ilçesine götürdükleri belirlendi. Jandarma tarafından tespit edilen adreste yapılan aramada çalıntı hayvanlar ele geçirilerek, hayvanları çaldıkları tespit edilen M.E. ve S.A. gözaltına alındı.

Çalınan hayvanlar sahibi M.İ. ye teslim edilirken, olayla ilgili iki şüpheli hakkında Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.