Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencilerinden oluşan genç ressamlar, yaptıkları resimleri sergiledi.

Siverek Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla, yıl boyunca yaptıkları resimlerini sergiledi. İlçenin Lezgo parkında sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, genç ressamlar hünerlerini ortaya koydu. 50 eserin bulunduğu sergi 2 gün boyunca açık kalacak, resim sergisi öğrenciler yanı sıra, vatandaşlarında yoğun ilgisiyle karşılandı. Yapılan çalışmaların bir yıllık emeklerinin olduğunu ve 19 Mayıs Bayramına yetiştirmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen 8’inci sınıf öğrencisi Gamze Çiftel, "Ben 4 resim yaptım, bunlardan 2 tane resimle sergiye katıldım, çok güzel bir duygu resimlerimin sergi içinde olması, bu çalışmada emeği geçen öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilerden Yaren Köprüdüz ise "19 Mayıs Bayramı nedeniyle böyle bir resim sergisini açtık, 2 tane renkli kalemle yaptığım eserim var sergide, insanların eserlerimi beğenmesi beni çok mutlu ediyor” dedi.

Resim öğretmeni Barış Tören, öğrencilerini kutlayarak, "Yıl boyunca resim kursunda öğrencilerimle birlikte yaklaşık 50 tane resim yaptık ve sergimizi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına yetiştirdik. Resimlerimiz karakalem, pastel boya gibi resimler yaptı, çok güzel bir çalışma oldu” dedi