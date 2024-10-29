Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşüne 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.

Siverek’te gerçekleşen yürüyüş, Mehmetçik İlkokulu’ndan bir grup ile Kanlıkuyu Meydanı’nda toplanan bir başka grubun, Cumhuriyet alanında bulunan Atatürk Anıtı’na doğru meşalelerle ilerlemesiyle başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen kalabalık, “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları attı. Yürüyüşe katılanlar, Atatürk Anıtı’nda bir araya geldi.

Fener alayı etkinliğine her yaştan vatandaş katılarak büyük bir coşkuya ortak oldu. Etkinlik sonunda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu ve Cumhuriyetin 101. yılına özel hazırlanan sinevizyon gösterimiyle program son buldu