Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık işbirliğiyle Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde fidan dikildi
Siverek Oyman Mahallesi, Oyman ormanlığı alanında yapılan fidan dikimi etkinliğine, İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Jandarma Komutanı Orçun Binay ve protokol hazır bulundu.
İlçe Kaymakamı Musa Aydemir öğrencilerle birlikte çam fidanlarını dikerek, can suyu verdi. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Aydemir, öğrencilere Cumhuriyetin 100. Yıl anısına hazırlanan 100. Yıl şapkası ile değişik hediyeler verdi.