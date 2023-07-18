Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ev hanımları tarafından yapılan eserlerin yer aldığı filografi ve el sanatları sergisi açıldı.

Siverek Şirinkuyu Aile Destek Merkezinde kurs gören kadınlar tarafından el emeği göz nuru el sanatları ile çivi ve tellerden yapılan filografi tabloların bulunduğu 120 eser, ilçenin Hürriyet Caddesinde bulunan Lezgo parkında, sanatseverlerin beğenisine açıldı.

Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Jandarma Komutanı Mustafa Deniz ve katılımcılar tarafından kesilen kurdele ile açılışı gerçekleştirilen sergi, yoğun ilgi gördü.

Yapılan çalışma ile ilgi açıklamada bulunan Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Duman,” Kurumumuzda kadınlara yönelik çok sayıda faaliyet ve çalışma yürütüyoruz. Bu yıl el sanatları kursumuzda yoğunlukla filografi üzerinde yoğunlaştık. Bu sanatın maliyeti yüksek olduğu için, satışa sunduğumuz tablolarımızda maliyeti, diğer tablolara göre daha pahalı ama bu sanatı bilen, değer veren sanatseverler ise rahatlıkla bu tabloları alıyor. Kadınlarımız kuruma gelerek hem kurs görüyor ve hem de yaptıkları sanat eserlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu serginin amacı da budur zaten, kadınların yaptıkları eserleri satışa sunmak” dedi.

Kurs açmadan önce kadınların filografi sanatından haberleri olmadığını, kurs açıldıktan sonra filografi sanatının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen el sanatları öğretmeni Ayten Sulu, "Öğrencilerimiz kurs boyunca çok güzel eserler ortaya çıkardı. Çivi ve tel sanatı onlar için bir ayrıcalık oldu, kısa zamanda öğrenerek, tablolarını ortaya çıkardılar. Bunları satarak da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” diye konuştu.