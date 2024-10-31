Siverek’te eski belediye binasının kontrollü yıkımı sırasında çöken parçalar iş makinesi ve yan tarafta bulunan bankanın çatısına devrildi.

6 Şubat depreminin hasar verdiği eski Siverek Belediye binasının kontrollü yıkımı gerçekleşti. Yıkım sırasında, binanın bir bölümü kepçenin ve binanın yanında bulunan Ziraat Bankası’nın çatısına isabet etti.

Olay anında kepçe operatörü A.B., hızlı bir refleksle iş makinesinden atlayarak kendini kurtardı. Durumu gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle, olay yerine tedbir amaçlı 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında ortalık yoğun bir toz bulutuyla kaplanırken, çevrede toplanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yetkililer, yaşanan çökme sonrasında olay yerinde güvenlik önlemlerini artırarak incelemelere devam ediyor.