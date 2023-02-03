Siverek’te son günlerde başlayan kar yağışı ve etkili olan soğuk havalar nedeniyle ilçe kırsalında bulunan başıboş eşeklerin donmaması için Siverek Belediyesi çalışma başlattı. Belediye tarafından toplanan eşekler, rehabilitasyon merkezine götürülerek sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Siverek’te son günlerde başlayan kar yağışı ve etkili olan soğuk havalar nedeniyle ilçe kırsalında bulunan başıboş eşeklerin donmaması için Siverek Belediyesi çalışma başlattı. Belediye tarafından toplanan eşekler, rehabilitasyon merkezine götürülerek sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın talimatıyla, Belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde yem bulmakta güçlük geçen hayvanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu kırsal bölgelerde bulunan başıboş eşekleri donmamaları ve telef olmamaları amacıyla topladı. İlçe merkezindeki hayvan rehabilitasyon merkezine götürülen hayvanlar, sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Yaralı olan hayvanlar ise rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ve tüm hayvanları toplamaya çalıştıklarını belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde görevli Hayvan Koruma Ekibi Şefi Yunus Yargı, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak’ın talimatıyla soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük geçen hayvanlar için harekete geçtik. Merkez ve kırsal bölgelerde başıboş hayvanların telef olmaması için seferber olduk ve başıboş eşekleri topluyoruz. Hayvanları, hayvan rehabilitasyon merkezine götürerek sıcak bir yuvaya kavuşturacağız. Şu an ekiplerimiz 50 eşek toplayarak rehabilitasyon merkezine teslim etti. Hayvanların soğuk kış günlerinden etkilenmemesi adına ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor."