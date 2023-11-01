Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 8 adet silah ele geçirildi.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında 6 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği yakaladı.

Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevinin başında olan kahraman Jandarma ve Emniyet güçlerimize teşekkür eder görevlerinde başarılar dileriz" denildi.