Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Türkan Koyuncu Anaokulu tarafından başlatılan anlamlı bir kampanya, minik öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirdi. Kampanya kapsamında toplanan yüzlerce oyuncak, Siverek’e bağlı Demirci köyünde eğitim gören anaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan "BİGEP" (Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkan Koyuncu Anaokulu öğrencileri, topladıkları yüzlerce oyuncağı Demirci köyündeki yaşıtlarına hediye etmek için köye ziyarette bulundu. Ziyaret, öğrencilerin ilk kez köy yaşamı ile tanışmalarına da imkan sağladı.

Etkinlik sırasında çocuklar, köydeki arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak vakit geçirdi. Ayrıca, köydeki öğrencilerle birlikte yemek yiyen minik öğrenciler, pasta keserek eğlenceli anlar yaşadı. Yaklaşık iki saat süren etkinlikte öğrenciler arasında kaynaşma sağlandı.

Kampanyanın organizatörlerinden Türkan Koyuncu Anaokulu Müdürü Kazım Özkalender, etkinlikle ilgili olarak, “Bugün, Şanlıurfa Valiliği’nin önderliğinde yürütülen BİGEP projesi çerçevesinde ‘Kullanmadığın Oyuncağı Kardeşinle Paylaş’ projesi kapsamında topladığımız yüzlerce oyuncakla Demirci köyünde eğitim gören anaokulu öğrencilerini ziyaret ettik. Bu, bizim öğrencilerimiz için de farklı bir deneyim oldu; köy ortamını görme fırsatı buldular ve köy çocuklarıyla kaynaştılar. Bu projede emeği geçen tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu projemiz her yıl farklı köylerde devam edecektir” dedi.

Demirci Anasınıfı öğretmeni Saliha Öztürk ise “Türkan Koyuncu Anaokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve idaresine teşekkür ediyoruz. Bu gibi çalışmalar, köyde sosyal etkinliklerin sınırlı olduğu bir ortamda çocuklarımıza büyük bir avantaj sağlıyor. Bu tür çalışmaların devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, pasta kesimiyle sona erdi.