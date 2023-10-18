Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı törenle başladı.
Harran Üniversitesi Siverek Meslek yüksekokulu tarafından düzenlenen 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ İlçe Kaymakamı Musa Aydemir’in katılımıyla, Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan Harran Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Rağıp Görgün yaptı.
Açılışta İlçe Kaymakamı Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ta kısa bir konuşma yaparak, Akademik yılın hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Yapılan konuşmalar ardından verilen ikramla, tören son buldu.