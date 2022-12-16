Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) temeli atılan iki tekstil fabrikasının yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) temeli atılan iki tekstil fabrikasının yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçede istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalarla öne çıkan Siverek Belediyesi, bir süre önce tarımsal kalkınma hamlesi çerçevesinde seralarda ürün ekimini tamamladı. Siverek Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı İşbirliğince OSB’de 6000 metrekare alana sahip 4200 metrekare kapalı, 1800 metrekare açık alana sahip fabrikalarda yapım çalışmaları sürüyor. Fabrikaların tamamlanmasıyla ilçede önemli ölçüde istihdam sağlanması hedefleniyor. 33 milyon 158 bin liralık proje bedelinin Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak şunları kaydetti:

“Alt yapısı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesinde bugün bizde yapımına başladığımız 2 tekstil fabrikamızın temelini attık, belli bir aşamaya gelen fabrikamızı arkadaşlarımızla inceleme fırsatı bulduk. Karacadağ Kalkınma ajansımızla birlikte her biri 6000 metrekare alana sahip 4200 metrekare kapalı, 1800 metrekare açık alana sahip 2 fabrikamızın yapım aşaması sürüyor. Fabrikalarımızın tamamlanmasıyla beraber en az 800 kişinin istihdam etmesini sağlayacağız.”

"Memleketimiz için gurur kaynağıdır"

OSB’nin uzun yıllardır Sivereklilerin hayali olduğunu dile getiren Çakmak, “Organize Sanayi Bölgemizin ilk fabrikalarının Siverek Belediyemiz tarafından yapılmış olması da bizim için memleketimiz adına da gurur kaynağıdır. Yapımının her aşamasında emeği geçen her anlamda bizlere destek sunan başta Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’a, emeği geçen Kaymakamımız Aziz Gölbaşı’na, idari amirlerimize ve Siverek Belediyesi bünyesindeki tüm personel arkadaşlarıma memleketim adına şehrim adına teşekkür ediyorum. Özellikle açılışını yapmayı da en kısa sürede sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.