Program şehitliği ziyaret ve yapılan dualarla son buldu.

Günün anlam ve önemi belirtilen konuşmalar sonrası İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak tebrikleri kabul etti.

‘Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası’ için TFF ile görüştüler

‘Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası’ için TFF ile görüştüler

Sabah saat 10.00’de Siverek Şehitliğinde yapılan zafer bayramı kutlaması, Şehitlik’te çelenk sunumuyla başladı. Çelenk bırakma sunumu sonrası bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okumasıyla devam etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.