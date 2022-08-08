Siverek Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin üç farklı noktasında 20 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Siverek Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin üç farklı noktasında 20 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Muharrem ayı vesilesiyle Lezgo ve Ağaçhan Parkı ile Gümrük Hanı’nda aşure etkinliği düzenlendi. Gümrük Hanı’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili İbrahim Taş, Muharrem ayının önemine değindi.

Kerbela şehitlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Taş, “Şehadetlerinin sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Muharrem ayı ile Aşure Günü’nün milletimiz ve İslam ailemi için hayırlara vesile olmasını diler Muharrem ayında kazanlarda kaynayan aşurelerle birlikte aşure gününün muhabbetimize, paylaşmaya, kardeşliğimize birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Öte yandan ekiplerce Lezgo ve Ağaçhan Parkında da vatandaşlara aşure ikram edilen etkinliklerde yaklaşık 20 bin kişiye aşure ikram edildi.

Etkinliklere Belediye Başkan Vekili İbrahim Taş, Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, Başkan Yardımcısı Ali Gelener, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Remziye Kışlar, daire ve birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.