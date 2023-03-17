Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale zaferi düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Siverek Şehitliğinde yapılan tören, çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşma sonrasında, şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak, dua okundu. Daha sonra anma programı Siverek Kültür Merkezinde devam etti. Burada da saygı duruşu ve istiklal marşından sonra, günün anlam ve önemi hakkında şiirler okundu, slayt gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan Çanakkale tiyatrosu sonrasında, Çanakkale şehitlerinin kabirlerinden getirilen toprak, İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve protokol üyelerine taktim edildi.

Program, Çanakkale türküleri sonrasında katılımcılara dağıtılan hoşafla son buldu.