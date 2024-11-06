Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, çevre dostu projelere imza atan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve Turkish Technic işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Çiftçiye Hayat Olsun’ projesi kapsamında, 12 bin meyve fidanı dikildi.

Siverek ilçesinin Bölükbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Turkish Cargo yetkilileri, yerel yöneticiler ve ÇEKUD temsilcileri katıldı. Tören, yerel çiftçilere ekonomik katkı sağlama ve bölgedeki tarımın sürdürülebilirliğini artırma amacı güdüyor.

Fidanlar, Turkish Cargo çalışanlarının katkılarıyla sağlandı. Proje çerçevesinde, 4 bin zeytin ve 8 bin fıstık fidanı dikildi. Meyve fidanlarının dikimi için yerel yönetimler, tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları ve muhtarlıkların da desteğiyle alanlar belirlendi ve toprakla buluşturuldu.

Projeyle sürdürülebilir tarım hedefleniyor

ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, törende yaptığı açıklamada, “Bugün burada 12 bin çalışan adına 12 bin fidan dikiyoruz. Bu fidanlar, hem ülkemizin ağaçlandırma bayramı olan 11 Kasım’da dikilerek anlam kazandı, hem de bölge halkı için büyük bir ekonomik fayda sağlayacak” dedi.

Coşar, Siverek Belediyesi ile yürütülen işbirliği sayesinde, fidan dikim sürecinin daha verimli hale geldiğine değindi. Ayrıca, projenin gelecekteki ekonomik katkılarına dikkat çekti.

Fidanların dikiminde yer alan çiftçiler de projeye büyük bir minnettarlıkla katkı sağladı. Çiftçi Mehmet Tilzan, "Zeytin ve fıstık ağaçları dikildi. Bu proje, halkımıza ve çocuklarımıza büyük fayda sağlayacak. Geleceğimiz için çok önemli bir adım atılıyor" şeklinde duygularını ifade etti.

Bir diğer çiftçi Mevlüt Koç, "ÇEKUD ve Turkish Technic’e teşekkür ediyoruz. Bu proje, bölge halkına istihdam sağlayacak ve bölgenin ekonomisine katkı sunacak. Aynı zamanda çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakmak çok değerli" şeklinde konuştu.

Uzun vadeli katkılar bekleniyor

Çelebi Tarım Genel Sorumlusu Yusuf Yılmaz, geçen yıl Turkish Airlines’ın bağışladığı ağaçların dikildiğini, bu yıl ise 12 bin yeni fidanın bağışlandığını belirtti. Yılmaz, bu ağaçların 6-7 yıl sonra verim vereceğini ve bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Çiftçi Mustafa Kınacıoğlu ise "ÇEKUD’un ve diğer destekçilerin emeğiyle yapılan bu çalışma, kırsal alanların ağaçlandırılması adına çok önemli. Artık benim de bir dikili ağacım var. Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

‘Çiftçiye Hayat Olsun’ projesi, Türkiye genelindeki kırsal alanlarda sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek ve çevreye duyarlı projelere öncülük etmek amacıyla devam edecek.

Proje, yerel ekonomiye katkı sağlarken, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı ve geleceğe yeşil bir miras bırakmayı hedefliyor.