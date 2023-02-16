Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında Siverekli STK’lar depremde zarar gören depremzedelerin yardımına koştu.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında Siverekli STK’lar depremde zarar gören depremzedelerin yardımına koştu.

Merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrası, tüm yurtta olduğu gibi Siverek’te faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile vatandaşlar seferber oldu. Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu hayati malzeme ve gıda malzemeleri toplayan gönüllüler, depremzedelere ulaştırdı.

Her bölgeye ulaşılmaya çalışıldı

Merkezi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Siverek İyilik Sensin İnsani Yardım Derneği, Siverekli hayırseverlerin katkılarıyla başta Adıyaman olmak üzere, depremin vurduğu bölgelere insani yardımları ulaştırdı. Adıyaman’da gıda, çadır, elbise, battaniye gibi yardımlarda bulunan dernek, Kahramanmaraş ve Afşin İlçesinde de kömür, tüp ve hayvanlar için yem desteğinde bulundu.

Depremin ilk gününden bu yana sahada olduklarını ve depremzedelerin yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Mevlüt Bayraktar,” Bu zor süreçte depremden zarar gören kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Siverek halkı ile el ele vererek çalışmalara başladık. Bu süreçte Milletçe kenetlendik ve kardeşlerimizin yardımına koştuk. Dernek olarak hem Adıyaman ve hem de Kahramanmaraş’a yardımlarımızı ulaştırdık. Yardımlarımız yaralar sarılıncaya kadar devam edecek, Allah bir daha milletimizi bu gibi imtihanlarla imtihan etmesin” dedi