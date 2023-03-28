Merkez üstü Kahramanmaraş olan depremler sonrası yaralar hızla sarılmaya devam ederken Siverekli gönüllüler depremin ilk gününden bu yana Adıyaman ve diğer illerdeki depremzedelere yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Asrın felaketi olarak tanımlanan ve 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başta AFAD ve Kızılay olmak üzere gönüllülerin desteğiyle yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk günlerinde çadır, konteyner ve barınma gibi sorunlara hızla çözüm bulunması sonrasında gönüllüler de Ramazan ayında depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Siverekli gönüllüler depremin ilk gününden bu yana sahada

Depremin ilk gününden bu yana özelikle Adıyaman depremzedeleri için seferber olan Siverek halkına teşekkür eden İyilik Sensin İnsani Yardım Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, "Hayırseverlerin destekleriyle deprem bölgelerinde kurulan çadırlara gıda, tüp, hijyen ve temizlik malzemesi ulaştırma çalışmalarımızı Ramazan ayında da sürdürüyoruz. Adıyaman’da mahallelerde kurulan çadırları bugün gezerek buradaki depremzedelerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle 100 gıda paketi, tüp ve hijyen paketlerimizin dağıtımını yaptık, bizleri yalnız bırakmayarak destek veren herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.