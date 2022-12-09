Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8. sınıf öğrencisi Aylin Uçar, yaptığı resimlerle okulunun bahçesinde sergi açtı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8. sınıf öğrencisi Aylin Uçar, yaptığı resimlerle okulunun bahçesinde sergi açtı.

Siverek Yunus Emre Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aylin Uçar, okul bahçesinde kişisel resim sergisi düzenledi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Barış Turan tarafından 7. sınıfta yeteneği keşfedilen küçük ressamın karakalem ve yağlı boya 30 eseri öğrenci ve velilerin beğenisine sunuldu.

Okuduğu okul bahçesinde resimlerinin sergilenmesinden dolayı gurur yaşadığını belirten Aylin Uçar, "Bu süreçte beni yalnız bırakmayan ve devamlı bana destek olan Görsel Sanatlar Öğretmenim Barış Turan’a çok teşekkür ediyorum. İlerde görsel sanatlar lisesinde okumak, resim öğretmeni olarak uluslararası resim sergileri açmak isitiyorum” dedi.

Çocukların inanılmaz azmini görünce daha bir heyecanla çalıştığını söyleyen Öğretmen Barış Turan ise, "Çocukların azmini yükseltmek ve onure etmek için bu resim sergilerini açmaya karar verdik. Çünkü gerçekten her bir öğrenci adeta bir deha. Yalnızca Aylin değil birçok öğrencimiz böyle güzel eserler ortaya çıkarıyor ve biz de her hafta bir öğrencimizin kendi yaptığı resimlerden oluşan resim sergilerini açıyoruz” dedi.

Teneffüslerde resim sergisini gezen öğrenciler, arkadaşlarını tebrik ederek, başarı diledi.