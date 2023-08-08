Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Başkan Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda ulaşım alanında kent merkezinde ve ilçelerde birçok noktada yoğun çalışmalar sürdürürken, aynı zamanda kırsal mahallelerde de hizmet ve yatırımlarına devam ediyor.

Kırsal mahalle yollarına asfalt kaplama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Siverek Kırsalında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin sathi asfalt, beton yol ve sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşımda çağ atlayan Siverek ilçesinde ulaşımda konfor artarken birçok köy yolunu bir birine bağlayan grup yolları da modern bir görünüme ve konfora kavuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin Siverek’te sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde Karacadağ Kayak Merkezi bağlantısı da olan Örgülü, Karabahçe grup yolunda sıcak asfalt uygulaması, Üçkuyu, Cinhisar, Gülpınar, Gürakar, Sofuca grup yolunda hasır çelikli beton yol uygulaması, Kayseri, Beyçeri, Kalemli, Azıklı grup yolu, Boyuncak, Bayer, Halime, Uzunpınar grup yolu, Kulaksız, Ada, Susuz, İçöz, Peynirci, Tahtik, Peynirci, Yeniköy, Subaşı, Kayrak, Gözelek, Başdeğirmen, Karasu güzergahları sathi asfaltla buluşturuldu.

Karacadağ Kayak Merkezinin bağlantı yolu sıcak asfaltla buluşurken bazı grup yollarında ise uzun ömürlü çelik hasırlı beton yol uygulaması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

“Zeynel Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Mahalle muhtarları ve sakinleri yolların daha önceleri kışın yağmur nedeniyle çamura döndüğünü yazın ise tozdan olumsuz etkilendiklerini belirterek, sathi asfalt, beton yol ve sıcak asfalt çalışmalarıyla yollarının çok güzel olduğunu aktardı. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri yolların yapılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve sahada çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti.